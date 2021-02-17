中廣董事長趙少康日前接受本報專訪，談及台灣與「美中關係」時指出，兩岸應彼此釋出善意，採「一分軍事九分政治」，尤其台灣經濟仰賴大陸、軍事國安依靠美國，台灣與美中應等距，而非「親美和中」，引起討論。前民進黨立委林濁水認為，韓國瑜這樣講已沒什麼好說了,但趙少康有必要跟嗎？趙少康居然跟著韓國瑜這樣講，他對此感到驚訝。

前民進黨立委林濁水。(圖/本報資料照)

趙少康8日接受本報專訪時曾提及，台灣在美中兩大之間難為小，「中美對抗」，台灣變熱點，他認為台灣跟中美應採等距，爭取兩邊都對我們好。馬英九時期，日本與台灣訂漁業協定，就是怕台灣跟大陸協議才讓步，因此台灣不能被吃定跟誰，應要靈活。

他強調，台灣跟大陸順差1405億美元、跟美國順差100多億美元，這是現實問題，除非兩岸政治問題解決，否則台灣是軍事靠美國、經濟靠大陸，兩個都不能得罪。

中廣董事長 趙少康。(圖/本報資料照)

林濁水17日在臉書回應表示，過去在「中美經濟戰」前，台灣第1大的代工企業鴻海，7成以上營業額來自美國，護國神山台積電也佔了6成，林濁水說，兩大擎天巨柱生意這樣做，趙少康還講「台灣經濟靠中國」？況且，他認為，更嚴重的是中國大陸多間企業被美國列黑名單，面臨攤牌時刻，台積電只好拒絕中國大陸的大客戶華為，那有中立空間？

最後，林濁水也感嘆，韓國瑜這樣講已沒什麼好說了，但趙少康有必要跟嗎？

「市場靠大陸,台灣要在中美間保持中立.」趙少康居然跟著韓國瑜這樣講! 中美經濟戰前,台灣第1大,鴻海,7成以上營業額來自美國;鎮國神山台積電6成.兩大擎天巨柱生意這樣做,還講台灣經濟靠中國?更嚴重的,中國公司被美國列黑名單,面臨攤牌時刻,台積電只好拒絕中國大客戶華為,那有中立空間? 韓國瑜這樣講已沒什麼好說了,但趙少康有必要跟嗎? 由林濁水發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)