趙詠華、林俊逸近日錄《WTO姐妹會》，分享早餐飲食習慣，兩人不僅獻唱經典歌曲〈最浪漫的事〉，趙詠華還與來自美國的歐陽姍即興合唱〈相見恨晚〉。主持人莎莎見到趙詠華興奮表示：「看到詠華姊，腦中就浮現很多小時候的畫面。」另一主持人郭彥均以為莎莎說錯話，暗喻年齡差距深覺不妥，趕緊提醒她：「小時候？妳很敢講喔。」

莎莎下一秒立刻補充說：「她就從小時候開始唱歌，我們是同梯的呀。」趙詠華聽到樂開懷：「莎莎人好好，我現在就立刻敲通告，以後要常來《WTO姐妹會》。」趙詠華的代表經典歌曲〈最浪漫的事〉，讓郭彥均想起過去自己在寫情書時，還會截取當中的歌詞：「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。」來表達愛意，沒想到一提起這段，馬上讓大家回憶湧現、很有共鳴。

趙詠華談及這次與林俊逸的合作，趙詠華先是自虧：「因為我的個人演唱會大家應該都看煩了吧。」進一步形容自己個性屬於慢熱型，找來林俊逸搭檔，希望能讓現場氣氛更嗨，想不到林俊逸卻反虧自己是「空氣凝結器」，搖頭表示：「我沒有比較會帶動氣氛，因為我是全世界最不怕尷尬的魔羯座。」林俊逸接著開玩笑說：「會合作是因為我是她的『緋聞男友』啦。」

(中時 )