統一獅「外野三帥」林安可、蘇智傑、陳傑憲去年打出亮眼成績，新球季也預計佔據先發位置，但3人面對左投明顯受到壓制，總教練林岳平就表示希望有右打外野手能夠跳出，他也點名張偉聖、江亮緯。

「餅總」認為，儘管球隊外野陣中擁有3名強打好手，但仍需要有替補人選來分擔，「我們當然是期待會有第4號、第5號外野手，去跟三帥做輪替，但這個問題也是在他們3個太強了，到了下半季爭冠時沒有空間讓他們休息，所以出現在後段面對左投先發的狀態下表現沒那麼好。」

林岳平表示，羅國龍、鄭鍇文是球隊一直都在期待的人，但到目前為止他們都還沒表現出以往的優勢，江亮緯則是在去年台灣大賽以右打、腳程帶給球隊不同的運用空間。

至於張偉聖，林岳平期許他能夠再多點企圖心，爭取成為外野輪替的人選，「像去年（陳）傑憲從游擊挪到外野，他就是有要把位置搶下來的野心，（張偉聖）要有能力在他們3人狀況不好時讓教練排他先發，對於競爭的野心還要更好。」

(中時 )