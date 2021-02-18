2018年九合一地方選舉，民進黨慘敗，儘管總統蔡英文和執政團隊民調目前仍維持在高點，但面對2022年九合一選舉，民進黨坦承不容掉以輕心。對此，民進黨議員梁文傑昨(17日)在政論節目中坦言，「這次的縣市長當然都不好選，沒有一個地方是好選的」。

梁文傑17日在政論節目《雲端最前線》中說，這次的縣市長當然都不好選，沒有一個地方是好選的，像是宜蘭縣長林姿妙民調就非常高，「宜蘭人可能對這種『做人』（有感），欣賞這一點」，所以這次對民進黨來說不好選，但他說，對國民黨來說也未必會好選，民進黨只能力拚，比較困難的是現在幾個執政的縣市要守住。

梁文傑認為，對於所有縣市長來講，自從高雄前市長韓國瑜任內「落跑」後，現在任何一位縣市長不可能在任期結束之前提前離開，像是任期將屆滿的桃園市長鄭文燦，必須順利接棒給下一位，若提早離開，一定被選民說「落跑」，憑什麼要支持你推薦的人？且對於鄭來說，若沒順利交棒，想參選總統也就不可能，這些都會是一環扣一環的問題。

不僅如此，梁文傑說，現在變成民進黨市長沒有一個跑得掉，都要任期結束、都要到最後一刻。而國民黨文傳會主委王育敏在該節目中則說，2022是2024的前哨站，在國民黨還沒搶回中央執政權的情況下，大家當然要將目標放得更遠大，有機會的縣市一定搶進，這是身為在野黨都會設定的目標，「如今看來在一些地方，民進黨其實都遇上危機。」

(中時新聞網)