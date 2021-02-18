國民黨主席江啟臣昨核定增聘中廣董事長趙少康為中評委，國民黨前組發會主委張雅屏表示，由於中評委須經全代會通過或追認，建議中常會可以討論代中央委員會執行全代會的黨章解釋權，進一步對中評委的聘請效力作出解釋，不宜由黨主席擴權，否則將造成爭議。

中廣董事長趙少康月初宣布重回國民黨與表態參選黨主席，引發參選資格討論，國民黨主席江啟臣隨即預告農曆年後發布新的一波中評委名單，趙少康也入列，江昨天核定增聘趙少康為中評委。

在江啟臣農曆年前宣布提出中評委增聘計畫，國民黨前組發會主委張雅屏就提醒，黨中央宣布年後聘請趙少康為中評委，但黨章有規定要由黨代表大會通過或追認，若就這樣宣布趙少康為中評委，是否傷害制度，也讓趙的正當性降低。

張雅屏說，黨章也明定，全代會停開期間由中央委員會代行，中央委員會停開由中常會代行，因此建議可先由中常會通過，降低一些非議。

對於江啟臣昨正式核定趙少康為中評委，張雅屏17日在臉書表示，國民黨黨章第24條規定，中評委經黨主席聘請，提經全代會通過或追認之，建議中常會可以討論代中央委員會執行黨代表大會的黨章解釋權，將黨章第24條的通過或追認，對於中評委的聘請效力作出解釋，進而解決，不宜由黨主席擴權，否則將造成爭議。

(中時 )