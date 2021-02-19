桃園1名35歲郭姓男子10多年前以假的學生證，詐騙父母考上台大電機碩士，之後又騙升為博士，還出國攻讀建築設計博士學位，甚至謊稱回台後擔任台大副教授，詐騙時間長達10多年；父母控訴期間提供生活費、學費高達上千萬，但竟然全是騙局，法院最後認定郭男犯詐欺取財、偽造文書罪，判處10月徒刑，可上訴。

檢察官起訴時指出，郭男2004年時原本就讀某私立大學，2007年起向父母謊稱受到老師肯定，獲得非常高的研究分數，可直接跳級至台大電機碩士班，甚至能成為最年輕的博士班學生，之後要赴加拿大攻讀室內設計與建築博士學位，還向父母謊稱返台後成為台大副教授、中研院研究員等，詐騙時間長達10多年。

郭男10多年來向父母騙取生活費、學費、研究費等等，據郭男父母指控金額高達1千多萬，直到2017年郭男要求外婆將房產過戶給他，父母才開始起疑心，致電詢問台大之後才發現學歷、資歷全是假的，氣得提告詐欺、偽造文書等罪；郭男在法院上坦承曾用假學生證騙父母，但否認以此詐取百萬元以上的學費、生活費。

郭男在法庭上表示，會向父母拿錢，是因為他從小替家裡的宮廟主持辦事，但費用全被母親拿走，只是想拿走應得金額。法院根據匯款紀錄，認定郭男2007年起佯稱念台大電機碩士、赴美攻讀，向父母詐得16萬5千元，並曾以500元購買偽造台大碩士學生證，依詐欺取財罪、偽造文書罪，合併判處10月徒刑，得易科罰金；但父母稱詐取9百萬部分，因為父母雙方說詞不一，且缺乏證據，判郭男無罪。

(中時新聞網)