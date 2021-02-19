張亞中參選國民黨主席 侯友宜：用心做事都給予祝福 11:172021/02/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）表示，任何人願意為國家社會、甚至為黨來服務都存著滿滿的感激。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）表示，任何人願意為國家社會、甚至為黨來服務都存著滿滿的感激。（葉書宏攝） 孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中18日宣布將再度參選國民黨主席，對此，新北市長侯友宜今（19日）表示，任何人願意為國家社會、甚至為黨來服務都存著滿滿的感激，大家只要團結，只要認真努力的做事，用心在社會上回饋，都給予祝福，希望他能夠心想事成。 此外，關於張亞中提及當選國民黨主席後，國民黨會保證提出一份足以使兩岸走向和平的具體方案，侯說，任何只要讓整個台灣能夠團結往前走，兩岸能夠和平，都應該盡心盡力。 國民黨聘趙少康為中評委 侯友宜：很歡迎也很期待 民進黨2024布局起化學變化 學者觀察：拜登讓這大咖想法改變 (中時 ) #張亞中 #國民黨主席 #參選 #侯友宜 #給予 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張亞中宣布參選國民黨黨魁 承諾提兩岸走向和平的具體方案 10:422021/02/18 政治 加拿大國會倡議 退出亞投行 04:102021/02/19 焦點新聞 江啟臣與鬼滅作者 入選時代次世代百大 04:102021/02/19 焦點要聞 王世堅爆大咖卡侯友宜 韋安打臉：講反話 19:152021/02/18 政治 泰山首座社宅今動工 提供210戶預計2023年完工 13:102021/02/18 生活 國產新冠疫苗 高端聯亞仙拚仙 04:102021/02/19 證券．權證 苦等疫苗 侯友宜盼台灣別落後太久 04:102021/02/18 焦點要聞 清聖宮開春大禮 復康巴士贈新北 04:102021/02/18 地方新聞 藍議員爆蔣萬安2022民調跌破眼鏡 網警告：小心東廠頭子 09:212021/02/19 政治 新聞透視》功在黨國 NCC當之無愧 04:102021/02/19 焦點要聞 首批100萬劑陸製科興疫苗 今天中午運抵香港 10:292021/02/19 兩岸 政治熱門新聞 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 - 政治 蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過 - 政治 王金平遭藍粉圍剿 綠議員心疼護航 網酸：民進黨快領回去 - 政治 蔡英文為何突表態兩岸對話？胡志強爆幕後真相 - 政治 民進黨2024布局起化學變化 學者觀察：拜登讓這大咖想法改變 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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