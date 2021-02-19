新北市長侯友宜今（19日）表示，任何人願意為國家社會、甚至為黨來服務都存著滿滿的感激。（葉書宏攝）

孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中18日宣布將再度參選國民黨主席，對此，新北市長侯友宜今（19日）表示，任何人願意為國家社會、甚至為黨來服務都存著滿滿的感激，大家只要團結，只要認真努力的做事，用心在社會上回饋，都給予祝福，希望他能夠心想事成。

此外，關於張亞中提及當選國民黨主席後，國民黨會保證提出一份足以使兩岸走向和平的具體方案，侯說，任何只要讓整個台灣能夠團結往前走，兩岸能夠和平，都應該盡心盡力。

(中時 )