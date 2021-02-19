受到獲利回吐賣壓重擊，19日日股大跌，早盤也失守睽違三十年來首見的三萬大關。日經225指數早盤收29,947.42點，下跌288.67點，跌幅0.95%。東證股價指數早盤暫收1,927.21點，下跌14.7點，跌幅0.76%。

大和證券（Daiwa Securities）表示，之前漲太猛，現在盤勢正在修正，不過，日經指數走跌與全球股市疲軟的步調是一致的。

日經指數中，權重最大的迅銷 (Fast Retailing)跌2.7％，也吃掉本周近10％部分漲幅。

不過由於迅銷與軟銀集團(SoftBank Group)等重量級成分個股強勢上漲，日經指數漲幅遠超過東證股價指數，更使得日經225與東證股價比率(NT Ratio)，曾創新紀錄15.6。

岡山證券（Okasan Securities）指出，迅銷獲利相當強，但已反應在股價上了。

自從日本政府宣布開打疫苗後，帶動旅遊相關股前幾天上漲，不過也表現疲弱。

全日空控股(ANA Holdings)跌2.7％，日本航空(Japan Airlines)跌3.3％，東海旅客鐵道(Central Japan Railway)也跌2.4％。

同時，部分景氣循環股也走跌，證券類股跌2％，汽車製造業者也跌1.3％。

不過，一些科技族群卻逆勢上揚，電容器製造商太陽誘電（Taiyo Yuden）漲2.7％。

豐田汽車關係企業Toyota Boshoku漲1.1％，這家汽車零組件業者表示，豐田汽車已經出售公司部分持股，除希望增加市場自由流通股份外，也希望2022年董事會重新改選時，能晉身至東京證交所內主流市場交易。

(時報資訊)