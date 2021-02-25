中部地區空氣品質持續不佳，根據行政院環保署空品監測與預報，25、26空品恐達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，台中市環保局除啟動應變措施，環保稽查人員也特別進駐台電台中火力發電廠等大型固定汙染源稽查，盼落實減排，將持續至空品改善為止。

台中市環保局長陳宏益表示，台中火力發電廠及中龍鋼鐵是台中前兩大固定汙染源，其PM2.5排放量占全市固定汙染源排放量43％，若在空氣品質不佳時，透過減排可緩解空品不良的情況，為此，稽查人員25日起正式進駐、加強稽查，此外，其他稽查人力也針對其餘大型固定汙染源、燃燒金紙、餐廳油煙等加強稽查。

環保局強調，根據空品預報，中部地區25日為「橘色提醒」等級，環保局24日下午即通知全市前30大固定污染源降載，同時啟動相關應變措施，但25日上午空品狀況較預期差，環保局再度加強相關應變作為，也呼籲民眾元宵節儘量減少施放煙火、焚燒紙錢，若於空品不良日查獲汙染情況，將直接開罰且加重處罰。

(中時 )