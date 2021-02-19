桃醫急診恢復正常 可收治新冠肺炎相關病患 12:442021/02/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃醫1月11日爆發院內群聚感染，桃園市消防局通知各分隊病患勿送往桃醫急診室，分送到其他各家醫院，而經過40天桃醫已逐漸恢復正常運作。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃醫1月11日爆發院內群聚感染，桃園市消防局通知各分隊病患勿送往桃醫急診室，分送到其他各家醫院，而經過40天桃醫已逐漸恢復正常運作，19日復原計畫啟動，消防局也隨即公告，自12時00分起，桃醫急診恢復正常收治病患，另有關新冠肺炎疑似案件亦可接收。 測新冠疫苗保護力 1滴血搞定 腸癌也有微創手術 「精準麻醉」減少腹痛與併發症 (中時 ) #桃醫 #病患 #急診 #恢復正常 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫大消毒 今起2階段復工 04:102021/02/19 焦點要聞 新冠疫苗下月抵台 侯友宜支持中央施打順序 11:042021/02/19 生活 安心上學 新北362校園周邊大消毒 12:192021/02/19 生活 雙引擎驅動 友銓首季不淡 04:102021/02/19 產業．科技 群聚感染第40天桃醫重啟 陳時中：非常感動 10:182021/02/19 生活 衛長備詢 專案報告疫苗採購 04:102021/02/19 金融．稅務 傳產大股東掏腰包 買回自家股 04:102021/02/19 證券．權證 首批100萬劑陸製科興疫苗 今天中午運抵香港 10:292021/02/19 兩岸 唇上冒出水泡不只火氣大 唇疱疹1年內發作逾3次是警訊 08:132021/02/19 健康 新北去年705劇組取景 最愛三重一村 04:102021/02/19 焦點要聞 產險公會：2021目標保費預估破2,000億 11:332021/02/19 財經 生活熱門新聞 媽突將歷年紅包全數歸還 她見金額淚崩：怎不拿去用 - 生活 北漂月薪5萬！返鄉炫耀台北生活 他一見表哥卻哭了 - 生活 烏克蘭正妹被逼來台 母淚喊：現在會恨我但以後會謝我 - 生活 泰國移工年終獎金曝光 台灣網友一片慚愧 - 生活 【變性懷孕】高醫擬提告罔腰：她根本沒婦產科就醫紀錄 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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