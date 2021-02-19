桃醫1月11日爆發院內群聚感染，桃園市消防局通知各分隊病患勿送往桃醫急診室，分送到其他各家醫院，而經過40天桃醫已逐漸恢復正常運作，19日復原計畫啟動，消防局也隨即公告，自12時00分起，桃醫急診恢復正常收治病患，另有關新冠肺炎疑似案件亦可接收。

(中時 )