鹿港鎮長許志宏（左）至鹿港鎮圖書藝文中心參觀鹿港鎮少年、兒童們的畫畫創作。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（左）至鹿港鎮圖書藝文中心參觀鹿港鎮少年、兒童們的畫畫創作。（謝瓊雲攝）

施性輝（右）表示透過兒童的塗鴉、畫作，能透看見孩子豐富的心靈、內在特質，甚至是來自原生家庭生活經驗、管教方式與價值觀的諸多影響。（謝瓊雲攝）

「童畫‧心視界」兒童畫展自2月19日起至3月28日止在鹿港鎮圖書藝文中心，展出童畫王國藝術學院的兒童創作聯展。（謝瓊雲攝）

「童畫‧心視界」兒童畫展自2月19日起至3月28日止在鹿港鎮圖書藝文中心，展出童畫王國藝術學院的兒童創作聯展。（謝瓊雲攝）

「童畫‧心視界」兒童畫展自2月19日起至3月28日止在鹿港鎮圖書藝文中心，展出童畫王國藝術學院的兒童創作聯展，鹿港鎮長許志宏歡迎民眾踴躍前來欣賞，從中窺見孩子們豐富的創造力與內心世界。

從事藝術創作多年的工藝家施性輝，投入兒童美術教育，陪伴孩子們畫畫、塗鴉已有35年，在指導、陪伴的過程中看見孩子無限的潛力與創造力，如何解讀兒童畫作，更是深奧有趣的學問，還曾指導過自閉症等特殊兒童，認為美術教育是影響兒童身心發展、啟發創造力最重要的練習。

施性輝表示，很多人以為孩子愛塗鴉是天賦，但其實畫畫能呈現每個孩子不同的特質與情緒表現，美術教育絕對不是為了比賽、重複模仿超圖，反而失去自己的想法見解與創意。

他說，童畫是孩子學習的溫度計，從中顯見孩子接受學習後的影響力，如制約、框架、限縮、大膽、開放或具創造力！更是一面鏡子、X光機，透過構圖了解孩子的內在本質、腦部發展的成稠度等。甚至在教學過程中，發現有些孩子愛畫不愛畫、會畫不會畫、敢畫不敢畫等，都能看見孩子的原生家庭，家長的管教方式、生命價值觀，家庭的生活經驗等都會影響孩子，反映在塗鴉畫面上。

施性輝曾指導過自閉症兒童，印象深刻的是這孩子總會不自覺在課堂上發出很大的聲音，但只要給他黏土、紙筆，就會安靜下來，專注沉浸在自己的小世界中；如今對方已就讀高中，智能表現與正常生活接軌，畫作中對事物的解讀仍非常與眾不同。

鹿港鎮長許志宏表示，童畫展能夠充分顯現孩童們純真無邪的心靈，這次展出是由一群喜愛繪畫的小朋友，以創作聯展方式，與外界交流分享，歡迎各界踴躍來探索無窮盡的童畫心視界。

(中時 )