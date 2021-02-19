2021苗栗𪹚龍系列活動配合政府防疫，取消容易造成民眾群聚的踩街與重頭戲「𪹚龍之夜」，將活動調整為「龍巡客庄．祈福驅疫」巡演，19日由苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍與各級民意代表及苗栗火車站副站長，授旗給9支龍隊。（巫靜婷攝）

今年苗栗市公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，18日上午11點吉時，恭請苗栗三山國王廟三山龍神移駕完成安座儀式。（巫靜婷攝）

2021苗栗𪹚龍系列活動配合政府防疫，取消容易造成民眾群聚的踩街與重頭戲「𪹚龍之夜」，將活動調整為「龍巡客庄．祈福驅疫」巡演，21日起由龍隊走訪5大鄉鎮市及9座廟宇，為民眾祈福。（巫靜婷攝）

2021苗栗𪹚龍系列活動配合政府防疫，取消容易造成民眾群聚的踩街與重頭戲「𪹚龍之夜」，將活動調整為「龍巡客庄．祈福驅疫」巡演，21日起由龍隊走訪5大鄉鎮市及9座廟宇，為民眾祈福，象徵趕走疫情，盼藉由客家人對神龍的信仰，為苗栗客家庄帶來祥和安定的生活。

𪹚龍是客家庄特有元宵民俗活動，今年卻受疫情攪局，苗栗市公所首度取消𪹚龍之夜及踩街活動，但傳承文化不容易，最終仍決議保留客家龍競技賽事，將賽事場地移至苗栗縣立體育場，方便人員管制，避免民眾群聚圍觀，也讓各龍隊辛苦練習成果，20日能透過臉書網路直播與全世界分享。

為使苗栗𪹚龍文化更完整，市公所去年將「牽龍」習俗正式納入𪹚龍7部曲，今年公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，18日上午11點吉時，恭請苗栗三山國王廟三山龍神移駕完成安座儀式，市長邱鎮軍指出，神壇已有龍神駐駕，點燈後更添莊嚴神聖感，現場也設置祈福牆供民眾祈願。

邱鎮軍表示，今年因疫情取消大型群聚活動，改以龍隊沿台3線幾個鄉鎮祈福，除了盼龍神能消弭疫情衝擊，也讓不再舉辦𪹚龍的客家鄉鎮市的鄉親，能夠回想早年𪹚龍熱鬧風光，龍隊21日至27日將走訪卓蘭、苗栗、公館、大湖、頭份等9座廟宇巡演，民眾參拜、欣賞務必佩戴口罩。

苗栗市公所為𪹚龍文化活動熱身，19日邀請市長扮演「龍家將」出場，結合表演團體華麗的演出，讓人耳目一新。苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍也與各級民意代表及苗栗火車站副站長，授旗給9支龍隊，提醒各龍隊在活動期間須謹守規矩、形式恭謹，為龍隊塑造良好形象。

(中時 )