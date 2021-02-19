華邦電(2344)今日舉辦法人說明會，去年每股獲利0.33元，華邦電就公司有利角度來說，NOR Flash比重將持續高於DRAM，NOR Flash的25奈米投片比已達半，良率也提升到業界水準，目前華邦電呈現產能爆滿，可以去瓶頸化的空間有限，晶圓產能緊張，總經理陳沛銘預估，漲價效應反映在營收已經從1月陸續開始，明顯的效應預計會落在第二季。

華邦電去年第四季營收203.48億元，季增加26.9%、年增加63.43%，營益率2.98%，季增加2.28個百分點，單季稅後純益3.5億元、季增加5.74%，單季每股純益0.09元，單季毛利率為30.43%，季增加3.47個百分點，年增加8.3個百分點。

華邦電累計去年營收為606.83億元，年增加24.4%，全年營益率為2.68%，年增加0.11個百分點，全年稅後純益為13.04億元，年增加3.8%，每股純益為0.33元，全年毛利率為28.08%，年增加1.58個百分點。

華邦電去年營收呈現逐季上漲，去年DRAM和NOR Flash比重為43:57，NOR Flash比重提升，短期應該會維持這個占比，華邦電持續朝向對公司有利的方向作比重調整，去年因WiFi6大量量產，帶動通訊類產品比重由2019年的30%成長到33%，今年發貨將更加明顯；消費性、車用產品則幾乎維持持平，消費性產品僅由28%微幅衰退到27%。

就DRAM、NOR Flash業務來看，陳沛銘表示，DRAM去年業績相較2019年有小幅衰退，但因為有新製程進來，但bit數有成長，目前還是以46奈米為最大宗，至於NOR Flash，華邦電持續為全球市占率領導廠商，以58奈米製程占比最高、比重達65%，目前NOR Flash產能持續滿載，每月產能也已經從54K提升到57K，也盡可能縮短交期，另外，25奈米投片比大幅提升已占整體一半，良率也提升到業界水準。

近期美國德州暴風雪，衝擊三星、英飛凌以及恩智浦等大廠，市場擔憂衝擊NOR Flash，陳沛銘表示，半導體的製成是不能中斷的，以英飛凌來說，當地就是以生產車用NOR Flash為主，故短期對華邦電的衝擊不明顯，但長線還是需要觀察。

陳沛銘表示，目前華邦電呈現產能爆滿，可以去瓶頸化的空間有限，應該也只有台中廠1~2%的空間，另外，華邦電高雄廠部分，由於建造完成後還需要驗收、測試等，故按照表定是在明年裝機量產，預計明年第四季有機會有小量出貨。

晶圓產能緊張，華邦電目前和客戶的議價週期維持和先前一樣，陳沛銘表示，華邦電的客戶都是屬於長期合作的客戶居多，漲價效應反映營收已經陸續從1月開始浮現，明顯的效應預計會落在第二季。

(時報資訊)