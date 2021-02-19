想要為三星（Samsung）Galaxy S21系列以及Galaxy Buds Pro穿戴上濃濃韓國味的保護周邊嗎？三星攜手Kakao Friends推出Galaxy S21全系列保護殼以及Galaxy Buds Pro保護殼；順帶為台灣消費者帶來了復古AnyCall摺疊手機造型的Galaxy Buds Pro保護殼，資深星粉肯定是愛不釋手！

【Kakao Friends保護殼 穿上可享專屬動畫主題】

三星本次為Galaxy S21系列（S21、S21+、S21 Ultra）推Kakao Friends兩大主角Ryan與Apeach的專屬保護殼，邊框是以不透明塑膠材質為主，在耐撞特性上感覺很給力。保護殼還有三個吊飾孔（左側上端、左側底部，以及背面底部），可以讓你隨心所欲的為手機殼加上你喜愛的吊飾或其他配件！

三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式，可透過所附貼紙來裝飾，遮蔽NFC標籤。（黃慧雯攝）
三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式，可透過所附貼紙來裝飾，遮蔽NFC標籤。（黃慧雯攝）
三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式。（黃慧雯攝）
三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列保護殼，共有三個吊飾孔的設計。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列保護殼，共有三個吊飾孔的設計。（黃慧雯攝）

本次三星攜手Kakao Friends推出Ryan與Apeach兩款保護殼，因為加入了NFC功能，透明底層可以看見黑色的NFC感應標籤，還附上了Ryan與Apeach專屬的貼紙，讓使用者可以用於裝飾，巧妙遮蔽NFC標籤的位置。

既然有NFC標籤，那就代表這一系列的保護殼有一點奧秘。在你裝上後，Ryan款會自動下載專屬動畫主題；Apeach款則會下載專屬的動畫主題。動畫主題在鎖定畫面下，日間與晚間（以18:00區隔）會各自呈現不一樣的可愛動畫；輕點一下螢幕還會出現專屬的Always-On Display角色圖片；此外三星手機內建的三星app以及系統app，都會換上可愛的圖標（icon），訊息app也在寫訊息的頁面、選擇聯絡人的頁面與Kakao Friends主角人物有更深入的整合，看來是格外有整體感，Ryan與Apeach的粉絲不能錯過！（S21 Ultra款式並沒有加入可置放 S Pen的位置，若有此需求需要購買三星官方推出的專用保護殼）。

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，動畫會隨日夜而改變。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，動畫會隨日夜而改變。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，包含AOD圖片。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，包含AOD圖片。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，會改變系統內建app的圖標。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，會改變系統內建app的圖標。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（1）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（1）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（2）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（2）。（黃慧雯攝）

【Galaxy Buds Pro保護殼 復古AnyCall造型太感人】

先前在南韓推出時就造成轟動的Galaxy Buds Pro復古AnyCall造型版（共有兩個版本），台灣三星也將引進。共有兩款（外頭的螢幕字樣無法改變），從外觀看起來就跟過去的AnyCall經典摺疊機相似度超高，絕對是星粉要擁有的周邊！沒有天線的款式，還額外打造了吊飾孔，讓使用者可以便於攜帶。

Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷(2)。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷(2)。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間，還有吊飾孔設計。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間，還有吊飾孔設計。（黃慧雯攝）

當然除了復古AnyCall造型的Galaxy Buds Pro保護殼外（也可適用於Galaxy Buds Live耳機）；三星與Kakao Friends的合作也延伸推出了Galaxy Buds Pro（也可適用於Galaxy Buds Live耳機），共有四款，分別是2款透明造型（分為Ryan與Apeach款)、與兩款矽膠材質的款式（分為Ryan與Apeach款)。

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（正面）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（正面）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（背面）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（背面）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼也可下載專屬動畫主題。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼也可下載專屬動畫主題。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼矽膠款式有卡榫可扣緊（透明款沒有）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼矽膠款式有卡榫可扣緊（透明款沒有）。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼透明款附有貼紙。（黃慧雯攝）
Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼透明款附有貼紙。（黃慧雯攝）

與復古AnyCall造型保護殼不同的是，與KaKao Friends合作的四款保護殼背面也都有NFC標籤，即使你沒有入手Kakao Friends這一次為了Galaxy S21系列保護殼，將耳機保護殼背面的NFC標籤靠到手機背面NFC晶片的位置，也同樣可啟動下載專屬動畫主題。

此外Kakao Friends的四款耳機保護殼，透明款額外附上貼紙，提供使用者可自由裝飾；矽膠款則沒有附上貼紙。保護殼上蓋都附上黏貼的膠帶，讓保護殼不易脫落。保護殼都有妥善預留充電孔位置，讓你不需要重複拆裝，裝上後可以順利在各種場景下使用！

目前 Kakao Friends S21系列手機殼($1290)已上市，可於三星智慧館、三星商城購買；Kakao Friends 耳機殼($890)則預定在 2月底上市，同樣可至三星智慧館、三星商城購買；想要 Anycall耳機殼 ($890) 的朋友則需要發揮耐心，預計在3月上旬在三星商城, 指定三星智慧館開賣。

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文章來源：三星商城

(科技)

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