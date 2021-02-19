想要為三星（Samsung）Galaxy S21系列以及Galaxy Buds Pro穿戴上濃濃韓國味的保護周邊嗎？三星攜手Kakao Friends推出Galaxy S21全系列保護殼以及Galaxy Buds Pro保護殼；順帶為台灣消費者帶來了復古AnyCall摺疊手機造型的Galaxy Buds Pro保護殼，資深星粉肯定是愛不釋手！

【Kakao Friends保護殼 穿上可享專屬動畫主題】

三星本次為Galaxy S21系列（S21、S21+、S21 Ultra）推Kakao Friends兩大主角Ryan與Apeach的專屬保護殼，邊框是以不透明塑膠材質為主，在耐撞特性上感覺很給力。保護殼還有三個吊飾孔（左側上端、左側底部，以及背面底部），可以讓你隨心所欲的為手機殼加上你喜愛的吊飾或其他配件！

三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式，可透過所附貼紙來裝飾，遮蔽NFC標籤。（黃慧雯攝）

三星與Kakao Friends為Galaxy S21系列推出專屬保護殼，背面都是透明樣式。（黃慧雯攝）

Kakao Friends S21系列保護殼，共有三個吊飾孔的設計。（黃慧雯攝）

本次三星攜手Kakao Friends推出Ryan與Apeach兩款保護殼，因為加入了NFC功能，透明底層可以看見黑色的NFC感應標籤，還附上了Ryan與Apeach專屬的貼紙，讓使用者可以用於裝飾，巧妙遮蔽NFC標籤的位置。

既然有NFC標籤，那就代表這一系列的保護殼有一點奧秘。在你裝上後，Ryan款會自動下載專屬動畫主題；Apeach款則會下載專屬的動畫主題。動畫主題在鎖定畫面下，日間與晚間（以18:00區隔）會各自呈現不一樣的可愛動畫；輕點一下螢幕還會出現專屬的Always-On Display角色圖片；此外三星手機內建的三星app以及系統app，都會換上可愛的圖標（icon），訊息app也在寫訊息的頁面、選擇聯絡人的頁面與Kakao Friends主角人物有更深入的整合，看來是格外有整體感，Ryan與Apeach的粉絲不能錯過！（S21 Ultra款式並沒有加入可置放 S Pen的位置，若有此需求需要購買三星官方推出的專用保護殼）。

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，動畫會隨日夜而改變。（黃慧雯攝）

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，包含AOD圖片。（黃慧雯攝）

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，會改變系統內建app的圖標。（黃慧雯攝）

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（1）。（黃慧雯攝）

Kakao Friends S21系列專屬保護殼，會自動下載專屬主題，訊息app有完整客製化的內容（2）。（黃慧雯攝）

【Galaxy Buds Pro保護殼 復古AnyCall造型太感人】

先前在南韓推出時就造成轟動的Galaxy Buds Pro復古AnyCall造型版（共有兩個版本），台灣三星也將引進。共有兩款（外頭的螢幕字樣無法改變），從外觀看起來就跟過去的AnyCall經典摺疊機相似度超高，絕對是星粉要擁有的周邊！沒有天線的款式，還額外打造了吊飾孔，讓使用者可以便於攜帶。

Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有滿滿情懷(2)。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro復古AnyCall保護殼有預留充電孔空間，還有吊飾孔設計。（黃慧雯攝）

當然除了復古AnyCall造型的Galaxy Buds Pro保護殼外（也可適用於Galaxy Buds Live耳機）；三星與Kakao Friends的合作也延伸推出了Galaxy Buds Pro（也可適用於Galaxy Buds Live耳機），共有四款，分別是2款透明造型（分為Ryan與Apeach款)、與兩款矽膠材質的款式（分為Ryan與Apeach款)。

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（正面）。（黃慧雯攝）

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼共有四款（背面）。（黃慧雯攝）

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼也可下載專屬動畫主題。（黃慧雯攝）

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼矽膠款式有卡榫可扣緊（透明款沒有）。（黃慧雯攝）

Kakao Friends Galaxy Buds Pro保護殼透明款附有貼紙。（黃慧雯攝）

與復古AnyCall造型保護殼不同的是，與KaKao Friends合作的四款保護殼背面也都有NFC標籤，即使你沒有入手Kakao Friends這一次為了Galaxy S21系列保護殼，將耳機保護殼背面的NFC標籤靠到手機背面NFC晶片的位置，也同樣可啟動下載專屬動畫主題。

此外Kakao Friends的四款耳機保護殼，透明款額外附上貼紙，提供使用者可自由裝飾；矽膠款則沒有附上貼紙。保護殼上蓋都附上黏貼的膠帶，讓保護殼不易脫落。保護殼都有妥善預留充電孔位置，讓你不需要重複拆裝，裝上後可以順利在各種場景下使用！

目前 Kakao Friends S21系列手機殼($1290)已上市，可於三星智慧館、三星商城購買；Kakao Friends 耳機殼($890)則預定在 2月底上市，同樣可至三星智慧館、三星商城購買；想要 Anycall耳機殼 ($890) 的朋友則需要發揮耐心，預計在3月上旬在三星商城, 指定三星智慧館開賣。

(科技)