李智雅沒有出席《Penthouse上流戰爭2》今天舉辦的記者會。（愛奇藝國際站提供）

狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季將於今（19日）晚強勢回歸，主要演員金素妍、柳真、嚴基俊等人皆出席記者會，唯獨第一季中被殺的李智雅缺席，不過據韓媒「日間Sports」報導，李智雅有參與第二季的讀本會，將會在中段以另一身份登場，但劇組怕暴雷，沒有提前公開，編劇金順玉代表作《妻子的誘惑》中，就是用點痣讓女主角重生，這次李智雅將會以什麼樣的方式回歸，也讓觀眾相當期待。

記者會上被問到為了第二季做了哪些準備時，嚴基俊脫口說：「我正苦惱著要如何拍出更好看的吻戲。」讓奉太奎忍不住笑著吐槽：「居然在記者會上說想要拍好吻戲，前輩太猛了，我要多多學習。」對於自己在劇中的惡行，嚴基俊透露自己不怕因為演太壞而被罵，並表示第一季還是小意思，第二季中他會做出更泯滅人性的壞事，曾自嘲是「國民混蛋」的他也希望劇集結束後他可以有更多稱號。

而劇中跟嚴基俊搞外遇的「千書真」金素妍，一幕她對老父見死不救，用沾著血的雙手瘋狂彈琴的畫面，堪稱是全劇經典，她也因此多了「最強惡女」封號，還揚言「希望能一直壞下去，第三季要發揮到極致」，之前曾透露老公李尚禹因為她吻戲太多，後來乾脆放棄追劇，沒想到這次竟點頭答應客串，金素妍透露：「他出現的鏡頭是比較輕鬆的場面，大家可以帶著愉悅的心情看。」

劇情反轉不斷，拍攝時演員們只收到部分劇本，每集都在猜兇手是誰，甚至連柳真都不知道自己就是殺害李智雅親生女兒的兇手。第二季中，死裡逃生的柳真將化身復仇女，她笑說：「上一季我飾演的吳允熙沒打起精神，有太多弱點了，這次會讓大家看見她如何縝密地展開復仇大計，重點是她戒酒了。」該劇20日起每週六、日10點於愛奇藝國際站播出。

(中時 )