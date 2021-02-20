周五華爾街股市幾近收平，投資人出脫疫情期間大漲的科技股，並轉向一旦疫情獲得緩解，將受惠於潛在需求的周期型股票。

周五收盤，道瓊工業平均指數微升0.98點，為31,494.32點。標準普爾500指數收跌7.26點或0.19%，為3,906.71點。那斯達克綜合指數微升9.11點或0.07%，報13,874.46點。

在標普500指數11大類股中，工業股勁揚1.60%，成為領漲族群，其中，強鹿（Deere＆Co）大漲9.9%，開拓重工（Caterpillar）漲5.0%，收在209.91美元，盤中最高升至211.40美元，創下歷史最高價。

同為周期型股票的金融股上漲1.16%、材料股漲1.85%、能源股漲1.64%。受惠於疫後旅行題材，標普1500航空股指數大漲3.5%。

包括微軟、臉書、Alphabet旗下谷歌與網飛（Netflix）等居家防疫受惠股本周大多走跌。亞馬遜亦跌2.35%，投資人出脫去年3月以來大漲的領頭羊。

價值股上漲0.6%，表現優於成長股的下跌0.6%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，以科技為主的成長股和深受經濟情勢影響的周期型股票之間的爭鬥仍持續進行。當經濟繁榮時，周期型企業也將興盛；當經濟轉弱時，此類企業也將走弱。經濟至少在一段時間內將快速成長，無論是差旅，還是重返工作，都將存在被壓抑的龐大需求。

在強鹿調升2021年財測後，由開拓重工領軍，道瓊指數盤中站上歷史高點。強鹿表示，對農業與建築機具的需求攀升，其第一季獲利成長逾1倍。

投資人對股市估值過高感到擔憂，以及通膨上升的預期引發對股市短期回落的擔憂，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數周線收黑，為本月以來首見。

道瓊指數本周收漲0.1%，標普500指數收跌0.7%，受大型科技股遭到拋售拖累，那指大跌1.6%。

美銀預期美股恐將拉回至少10%，目前股市的未來12個月預期本益比已經超過22倍，創下1990年代末期網路泡沫化以來的新高點。

應用材料上漲5.3%，為119.46美元，為那斯達克指數與標普500指數帶來支撐。受惠於在全球半導體大缺貨期間，對其半導體製造設備的需求升高，應材本季營收預測優於市場預期。

(時報資訊)