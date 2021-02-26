美股消息面：

1.美國去年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率修訂為4.1%，高於先前公布的初值4%，但略低於市場預期的4.2%。個人消費支出（PCE）物價指數季漲1.6%，核心PCE物價指數季漲1.4%，符合預期。

2.美國1月耐久財訂單月增3.4%，遠超出市場預期的月增1.1%。扣除運輸的耐久財訂單月增1.4%，優於市場預期的月增0.7%。扣除國防的耐久財訂單月增2.3%，扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.5%。

3.美國勞工部周四公布，上周（截至2月20日止）初次請領失業救濟金人數較前一周減少11.1萬人，為73萬人，遠少於市場預期的82.5萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為80.775萬人，較前一周減少2.05萬人。截至2月13日止當周，美國續領失業救濟金人數為441.9萬人，周減10.1萬人。

4.周四歐美油價漲跌互見，美國煉油廠陸續復工，周四紐約4月期油收漲31美分或0.5%，為每桶63.53美元，創下21個月新高。投資人擔心主要產油國將增產，倫敦布蘭特4月期油收跌16美分或0.2%，為每桶66.88美元。

5.美國公債殖利率急升削弱了黃金的吸引力，不過美元走軟與聯準會承諾將維持寬鬆政策不變，為金價下檔帶來支撐，周四美國期金小跌0.1%，報每盎司1,795.90美元。

6.美國10年期指標公債殖利率跳升至1.6%，帶動周四美元指數反彈上漲0.13%，盤中一度下挫0.26%，報89.677，創下1月8日來新低。近來公債殖利急升，顯示在經濟加速回暖之際，投資人越來越相信各國央行可能開始收緊目前的超寬鬆政策，儘管央行官員刻意淡化通膨風險，並仍維持鴿派論調不變。

(時報資訊)