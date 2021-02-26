美國公債殖利率急飆令投資人大為驚恐，急忙拋售手中的風險資產，尤其是已經高漲的科技股，周四華爾街股市重挫，道瓊指數大跌近560點，那斯達克指數暴跌3.5%，創下去年10月以來最大單日跌幅。

周四收盤，道瓊工業平均指數下挫559.85點或1.75%，為31,402.01，失守前一日改寫的歷史高點。

標普500指數慘跌2.45%，為3,829.34美元，創下1月27日來最大單日跌幅。

以科技股為主的那斯達克綜合指數暴跌3.52%，收在13,119.43點，創下去年10月28日以來最大單日跌幅。Alphabet、臉書與蘋果股價均跌逾3%，特斯拉大跌8.1%，微軟跌2%。

媒體報導，特斯拉已經通知員工加州廠的Model 3生產線將停工約兩周，但未說明原因。該電動車大廠上周曾表示，全球半導體大缺貨可能對營運帶來衝擊。

美國10年期指標公債殖利率突然如「閃電」般飆升至1.6%，使美股主要指數在瞬間急速崩跌。雖然10年期債息之後回落到約1.52%，但仍創下2020年2月以來新高。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示：「今天全都與債券殖利率有關。10年期債息如閃電般飆升，打亂了整個盤勢，因為殖利率升高嚇壞了股市投資人，通膨會不會比大多數人所想的升得更高？雖然聯準會不擔心這點，但市場可能會。」

10年期公債殖利率這一漲，也使這個基準利率已經高於標普500指數的股息殖利率，這表示被視為風險資產的股票，已經失去和債券相比的溢價，達到這樣的里程碑可能加劇資金撤離股票，因股票的吸引力已經降低。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，10年期公債沒有資金上的風險，你可以拿回本金，突然間它就成為股票的競爭對手。股市今年已多次創下歷史新高，就歷史標準而言價格已相對高昂，我們已經做了股市恐將遭到拋售的心理準備。

標普500指數11大類股全面收黑，以非必需消費品類股下挫3.61%，跌幅最大；其次為科技股重挫3.53%，通訊服務股大跌2.56%，這兩大類股是去年推動美股走高的主力之一。

利率走高往往對科技股的打擊尤大，該類股仰賴低利率追求卓越的成長。

那斯達克指數本周以來已大跌5.4%，本周料將連跌第二周。

投資人看好疫後全球經濟重啟的前景，標普500成長股指數本月以來大致持平，表現遠不及價值股指數的大漲逾7%。

投資人持續轉向在經濟重啟中受益最大的板塊，本周以來，能源股上漲6.8%，是目前美股最大的贏家，而工業股與金融股則是本周以來，另外兩個仍然守住漲幅的類股。

儘管大盤重挫，但GameStop股價逆勢飆升，繼周三飆漲一倍之後，周四一度飆升近90%，終場收漲18.6%。

莫德納（Moderna）逆勢收漲2.5%，該公司表示今年新冠肺炎疫苖生產目標已提高1億劑，並預估其新冠疫苗今年銷售額將達到184億美元。

(時報資訊)