我國透過COVAX平台取得20萬劑的AZ疫苗下周即可確定何時到貨，另今天是否又有確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20日）下午2時召開記者會說明相關事宜。

我國首批從COVAX取得的20萬劑AZ疫苗下周即可確定到貨時間，而指揮中心昨也宣布疫苗施打的順序，第一順位是直接照顧者，第二順位是中央及地方政府的防疫相關的行政人員，有三類，接觸個案的第一線防疫人員、還有就是接觸居檢者或負責送餐的村里長人員以及在機場會近距離接觸到入境感染者的協助人員。

先前台大公衛校友、醫師廖思涵曾提到，目前發表第3期臨床試驗的4支疫苗中，以輝瑞／BNT疫苗的效益95％最高，其次依序為莫德納（Moderna）保護力94.1％、俄羅斯史普尼克五號（Sputnik V）91.6％以及牛津／AZ是70.4％。

另截至昨日，國內累積941例新冠肺炎確診，分別為825例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)