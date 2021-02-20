新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封的希望。近期中央流行疫情指揮中心宣布取得的20萬劑COVAX平台的AZ疫苗，今早已經通過食藥署緊急授權許可，疫苗輸台後，若檢附的資料完整，抵台後最快一周就可開放接種。

食藥署長吳秀梅今出席台大癌醫記者會，會前接受媒體聯訪時表示，今早食藥署已經蓋過章，AZ已經通過緊急授權，會通知業者來領取。另一家莫德納的緊急授權則還在處理中。

對於疫苗抵台後多久可接種？她表示，由於接下來疫苗還需進行檢驗封緘，要看看情況，如果相關的檢驗資料完整，書面審查就比較快，最快7天就可以使用。若資料不完整，則預計需耗時40天才能使用。

至於BNT疫苗，近期有生技業者指出，指揮中心繞過上海復星醫藥，直接和原廠接洽是出於政治考量。對此，衛福部次長石崇良表示，全球疫苗採購都是以國家的立場來洽商，我們直接和原廠接洽，完全符合現在的趨勢。

(中時 )