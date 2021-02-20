據路透社報導，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗在歐施打正面臨阻力。歐洲國家中多個接種AZ疫苗的前線醫護人員，施打疫苗後出現高燒、頭痛，或身體產生免疫反應現象，但這種副作用比其他疫苗更強，引起醫院職員與第一線工作人員請病假，讓已經不堪負荷的醫療服務更加吃緊，迫使如法國與瑞典部分地區暫緩施打，德國部分人員也拒絕接種。

報導指出，AZ疫苗在臨床實驗中就指出會有頭痛或發燒等身體正產生免疫反應的正常副作用，通常數日後就會消退。而像是輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）等歐洲國家施打的疫苗，也有相似短暫副作用。但是AZ疫苗推行計畫受到阻力，例如法國衛生當局已發布指令暫緩施打；瑞典兩個地區也暫停接種，德國一些重要基礎工作人員也都拒絕接種。

報導指出，法國醫療人員表示，相較於輝瑞疫苗，AZ疫苗的副作用更強烈。諾曼第Saint-Lo醫院公關經理柯提尼（Melanie Cotigny）表示，AZ疫苗比輝瑞疫苗引發更多副作用。

另外，在瑞典也因過多施打AZ疫苗醫療人員出現副作用不得不請病假。在瑞典21個醫護地區中，有兩區因施打AZ疫苗之後，有1/4的人請病假，因此在上週暫停接種。但兩區都說，他們會恢復施打，瑞典醫藥局（Swedish Medical Products Agency）沒理由改變其疫苗施打指導原則。

對此，阿斯特捷利康發言人表示，目前所彙整的臨床試驗數據顯示，相關反應報告都如同我們的預期，至今未曾證實有嚴重不良事件發生。

(中時新聞網)