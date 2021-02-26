華航(2610)、長榮航(2618)向代理商發函3月將調升空運價格，加上海運需求吃緊，貨攬業者今天股價逆勢上揚，台驊投控(2636)逼近漲停價位，捷迅(2643)漲幅超過7％，中菲行(5609)漲幅2％。

2020年第2季航空貨運價格創下新高，使得貨攬業者去年獲利大增，台驊投控去年前3季稅後淨利3.67億元，年增86.17％；捷迅去年前3季稅後淨利1.52億元，年增102.84％，每股盈餘5.06元；中菲行前3季稅後淨利8.41億元，年成長170.9％，每股盈餘為6.68元，三家貨攬業2020年幾乎確定繳出獲利翻倍的成績。

原本去年底空運運送旺季尾聲以及各國增加貨機運能，使得航空價格從12月修正到今年1月。但即將進入旺季，海運依舊缺櫃，華航、長榮航宣布空運價格3月分別調漲30～40％及25～40％，漲幅高於預期，顯示航空貨運能見度有可能延續到第3季，對貨攬業者也帶來正面訊息。

(時報資訊)