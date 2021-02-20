【旅遊經 洪書瑱報導】

日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕開展。（旅遊經提供）

日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕開展。（旅遊經提供）

日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕開展。（旅遊經提供）

日月潭位於台灣地理中心地帶，由山與水交融形成的特殊美景宛如圖畫山水，佐以原住民湖畔杵音，自日本時代就是民眾票選出的「台灣八景」之一！而日管處近年積極推動低碳旅遊、永續觀光，除日月潭自行車道被CNNGO選為全球十大最美自行車道，日月潭國家風景區在2019、2020連續兩年更獲得全球百大綠色旅遊目的地的殊榮，與國際上其他旅遊目的地進行交流，讓台灣和日月潭之美能被更多國際旅人發現。

此次攝影展中，將涵蓋34件作品呈現兩大主題「日月潭花火音樂嘉年華」及「再發現。動感日月潭！」，以靜態影像傳遞日月潭在地人文、自然生態、特色景觀、運動賽事與歌舞表演，搭配2020年「療癒」主軸概念的嘉年華系列活動，訴說屬於日月潭獨有的動感與溫暖。日管處處長簡慶發表示，展覽空間規劃透過圖像、文字與影片的設計，期待觀眾在欣賞屬於日月潭的萬種風情時，重新認識日月潭對於永續觀光的推動及實踐。北部民眾可先行至台北大稻埕Olympus Plaza Taipei走一趟，感受這一顆山中明珠獨特魅力!

圖片：日管處提供

(中時新聞網)