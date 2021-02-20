中油董座辭職一事遭外界質疑「英系壯大」，且傳出行政院長蘇貞昌要重新調整權力結構，蘇貞昌則回應，有關國營事業的異動，都是按照程序進行。對此，台北市議員王世堅以「政通人不合」形容蘇揆，並指蘇揆應該分權負責，不要在推動政務時，還要在背後下指導棋，這樣是不對的。

王世堅19日在政論節目《國民大會》中，先是針對國安、兩岸團隊人事異動進行分析，他認為，邱太三和陳明通他們個人對中國大陸沒有成見，也沒有預設立場，現在的情況是要找最熟悉事務的人擔任相關職務。

接著，王世堅話鋒一轉，並用5個字形容蘇貞昌，「政通人不合」，他表示，蘇貞昌他個性急躁，有時候比較霸道，但既然擔任行政院長，人事的任命權完全在蘇手上，蘇貞昌要任命誰，大都沒有話講，但要負起好壞成敗的責任，「有多大的權力，到時候就要負多大政治責任」。

面對主持人提問，王世堅則表示，大家冷靜分析，並指蘇揆也不至於一把抓，不過他希望蘇揆能夠分權負責，不要到時候每一項政務推動時，都是由蘇貞昌在背後下指導棋，那才是不對的。

此外，行政院長蘇貞昌今（20）日上午視察基隆河水防道路兼自行車道規畫辦理情形，面對媒體提問，蘇揆並未直接回答內閣是否會進行調整，至於國安團隊異動的部分，他則表示支持總統的決定。

(中時新聞網)