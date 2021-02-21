台北市議員游淑慧19日臉書發文。（圖／翻攝自臉書「游淑慧 台北市議員」）

台北市市長柯文哲所帶領的民眾黨，日前爆出黨工長期使用立法院場地及水電，遭批「寄生國會」。曾為柯幕僚的現任民進黨副秘書長林鶴明，更發聲痛批「民眾黨根本慣老闆」。國民黨台北市議員游淑慧則表示，民眾黨黨部寄生國會，確實在道德和法律層面都有問題，但民進黨和林也沒資格說嘴，因為民進黨的網軍、小編也都肆無忌憚寄生在政府與立法院。

游淑慧19日在臉書發表《寄生》一文表示，寄生是指一種生物生於另一種生物的體內或體表，並從後者攝取養分以維持生活或生命的現象。前者稱寄生物，後者稱宿主。台灣民眾黨黨部寄生國會，水電都吃國家的，確實在道德和法律層面都有問題。

話鋒一轉，游淑慧直言：「不過，民進黨和林鶴明也沒資格來說嘴。」因為民進黨的網軍、小編都肆無忌憚寄生在政府與立法院，而過去民進黨許多浪人，如林鶴明、張益贍、洪智坤也都曾跟著柯文哲的當選而寄生在台北市政府內。

游淑慧指出，在美國連副總統賀錦麗的外甥女米娜（Meena Harris），於去年美國總統大選前後，利用姨媽的名字宣傳個人服飾品牌和書籍，都會讓白宮認為「不符合道德準則」而出面警告她「必須改變行為」。游痛批：「但反觀台灣的政治人物呢？光明正大私人消費報統編，光明正大人事酬庸，光明正大佔政府便宜、用公家資源，這樣政治人物已變成國家的吸血鬼。」

(中時新聞網)