紀錄片《無米樂》的主角之一、前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）20日去世，享耆壽92歲。消息傳出後，政壇人士紛紛哀悼，監察院長陳菊也透過臉書表達不捨，希望他能一路好走。
陳菊表示，驟聞崑濱伯離世，心中感到萬般不捨。崑濱伯一生勤懇樸實，一部《無米樂》顯出台灣人敬天愛人、樂天知命，尤其崑濱伯對台灣農業的關心、為台灣農民請願的用心，更是楷模。
回憶起兩人相處過程，陳菊說，崑濱伯爽朗的笑聲、溫暖的笑容、真誠的言談，而今成為絕響，但永懷我們的心中。
陳菊祝福崑濱伯一路好走，對於他以生命為台灣做印記，呷台灣米、飲台灣水、愛台灣心、做台灣人，永不忘記。
總統蔡英文也在臉書表達哀悼之意，「崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁。」在她心目中的崑濱伯，開朗、和善，對農業和土地有很深的感情和堅持，也是她在農業政策上非常重要的顧問。
副總統賴清德祝福崑濱伯離苦得樂，安息在這片他深愛的土地上，也請家屬節哀珍重，「我們會永遠記得您」。
行政院長蘇貞昌則說，看到崑濱伯，就想到台灣米。崑濱伯畢生耕耘、一輩子貢獻田園，並且熱愛鄉土，他的離去是台灣的重大損失，行政團隊深感哀悼，也向家人致上最誠摯的慰問。
(中時新聞網)
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