轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61線西濱快速道路雲嘉交界21日上午發生重大連環車禍，其中一輛車遭撞，車體面目全非如同紙團般擠成球狀，死者身分曝光，為中油退休員工，在前往魚塭巡視的路途中不幸遇上死亡車禍。（翻攝台中踢爆網）

台61線西濱快速道路北上路段，雲林、嘉義兩縣交界的雲嘉大橋，21日發生2死8傷重大車禍，7輛大型車與13輛自小客車撞成一團。而其中一輛轎車遭撞擊只剩下半截，畫面相當駭人，該名男性死者為被夾在車內當場死亡，據了解，男性死者為65歲中油退休員工，今早是要去口湖巡魚塭，未料卻遇上死劫。

警方調查，車禍現場最前方是一輛載著瓦斯桶的大貨車，第2輛為飼料車，死者男駕駛的車是第3輛，車頭與車尾都被撞擊得面目全非，車尾後半遭削去，男駕駛被卡在車內，消防人員到場時已明顯死亡。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者為65歲中油退休員工，平時居住在嘉義朴子，在雲林口湖一處魚塭養殖文蛤，當時他正從嘉義出發前去魚塭巡視，未料卻遇上奪命死劫。

而根據現場一名駕駛表示，事發當時現場霧非常濃，能見度僅1、2公尺，他突然聽到前方有重物掉落的巨響，隨後後方便傳來一陣陣撞擊聲，他只能在車上不敢下車，後來才知道發生了大車禍。

另1名女性死者的白色小客車，則位於1輛大貨車旁，與另3輛小客車撞在一起，研判是被2輛大貨車前後包夾，再與其他小客車互撞。

(中時新聞網)