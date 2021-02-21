農曆新年才剛過，明年台北市長之戰已成各界焦點，藍綠陣營會派誰出戰，也吸引各界關注，其中，衛福部長陳時中代表綠營出馬的呼聲極高，很有可能對上藍營熱門人選立委蔣萬安及北市議員羅志強。對此，資深媒體人謝寒冰表示，他很歡迎陳時中參選台北市長，並想看陳時中能否打破「姚文智障礙」，他還更直言，不相信陳時中是神。

【爆卦頭條】20210220"綠2022苦戰牽拖? "縣市長不能提前落跑"又THEY的錯?｜精選來賓片段

謝寒冰20日在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，從陳時中最近的行為來看，他心中已經慢慢滋生想要參選的衝動了，而陳時中也很清楚，防疫工作做好，就有機會參選；但若防疫工作垮了，他就完了。

謝寒冰分析，對民進黨而言，陳時中也是一個期待，不過陳時中今年67歲了，到2022年時他68歲，以縣市首長而言，他年紀偏大。同時，陳時中沒打過選戰，可能不知道選戰的痛苦，沒有超人的體力、堅強的意志力，不是那麼容易成功的，能夠去選縣市長的，通常都從年輕的時候一路打選戰，打到中年才選上，因此這對一個相對政治上的素人來講，是很強烈的考驗。

謝寒冰還忍不住直言，他很歡迎陳時中出來參選，「特別歡迎他選台北」，因為他很想看看，陳時中和和蔣萬安、羅智強競選的時候，能不能超過2018年時，民進黨候選人姚文智締造的「姚文智障礙」，「我真的非常希望看到，因為我就不相信他是個神」。

(中時新聞網)