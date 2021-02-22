近年羅巧倫為調養身體而淡出戲劇圈，日前有粉絲在台北市巧遇穿著紅色洋裝搭配白色圍巾、露出纖細雙臂的她，忍不住偷拍了幾張，接著上前要求合照。過去演紅許多惡女角色的羅巧倫，立刻大方答應，作風和螢幕形象截然不同，讓粉絲開心地直呼：「超親切的！」

近來羅巧倫除了和陳昭榮合作網路直播購物的生意，自己也在網路商城賣起衣服，一刻都閒不下來。但相信粉絲一定都在期待，熱愛表演的她能趕快重回螢光幕演戲吧！

（圖／翻攝羅巧倫臉書）

(中時新聞網)