港星吳孟達2月27日病逝，他2014年曾來台參加金馬獎，該場主持人黃子佼2月27日晚間也在臉書悼念，當年他與Ella開場脫口秀，「我們點名許多大明星，將名字挑一些諧音哏串聯在一起承先啟後，腳本首稿到我手上後不斷左思右想，還到Ella家彩排，過程做了一個小決定，部分入圍出席的演員，即使在腳本邏輯之外，如果有其代表性就趁機唱名問候致意，其中一位就是吳孟達，人見人愛的戲劇王牌，完美搭配港片經典」。

當年黃子佼與Ella在台上演出吳孟達經典角色「三叔」招牌動作，台下吳孟達笑容燦爛，還揮手致意，看的出來相當開心，黃子佼回顧那時，「我慶幸當年有這麼做，同理心猜他應會驚喜，畢竟能上台領獎者稀，觀眾也有會心一笑吧，雖然只是典禮小片段，卻仍深印在我腦海裡」，他坦言得知達叔病逝相當惋惜，「謝謝您一生賣力演出，無數歡笑場面是永恆，影迷必然永遠忘不了，一路好走，前輩達叔」。對於有網友留言「吳只是名戲子」，他也高EQ回應：「一名您口裡戲子，曾經帶給很多人歡樂喔。」

而葛兆恩的父親高凌風生前最後一部電影《冠軍歌王》，就是與吳孟達合作，葛兆恩2月27日傍晚也在臉書回憶，「當年我有幸見到這位從小在電視上看到大的巨星，那時候年紀小不懂得和長輩應對，拍完照他怕我覺得沒拍好，還主動說再來一張」。他2月28日受訪表示：「我記得第二次找他拍照，他還把頭靠到我的肩上，讓我覺得好親切，見到他之前很緊張，畢竟他是巨星，結果他的一言一行都讓我感受到溫暖和真誠，即便我當時還是小孩。」

(中時 )