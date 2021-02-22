奧斯卡最佳配樂獎得主、高齡84歲的作曲大師菲利浦．葛拉斯，疫情間仍不忘創作，日前台灣鋼琴家林佳靜發表一段訪問影片，是她專訪菲利浦暢談他畢生的作曲祕笈，原來是從寫練習曲獲得，「我原本是寫給自己彈，鍛鍊演奏技巧，想當鋼琴家，沒想到從中獲得許多，後來成為作曲家。」

菲利浦表示，他最初寫練習曲，是想要突破演奏瓶頸，他的練習曲共有20首，「前10首我寫了6、7年，每一首專攻當下想挑戰的技術，後面的10首不完全是音樂技巧，而是著重探討音樂詮釋，以及如何讓調性音樂也可以很有實驗性質。」

菲利浦認為，鋼琴是一種很私密的樂器，一百年前人們大多是在家裡彈鋼琴，而現在的鋼琴演奏，多了公眾性，「我很喜歡透過大眾聆聽我樂曲的感覺，從中再認識曲子。還有每位音樂家對樂曲的詮釋，都是一種強大的創意，我認為，詮釋和創作是同樣重要的事。」

也因此，菲利浦不會要求演奏者照他的演奏方式彈他的曲子，「假如我要求大家彈得跟我一樣，我就什麼也學不到了。」菲利浦出生於1937年，音樂作品運用極簡主義概念，以最少的音符，重複的節奏與規則，堆疊出豐沛聲響。代表作有電影配樂《楚門的世界》、《時時刻刻》等。

(中時 )