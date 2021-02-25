一名苦命且染上肺癆的歡場女子，為愛洗盡鉛華卻落得香消玉殞。衛武營國家藝術文化中心將重製威爾第經典歌劇《茶花女》，由台灣女高音耿立、黃莉錦挑大樑主演，藝術總監簡文彬表示，舞台場面非常接台灣地氣，時裝之外，還呈現酒國場景。

簡文彬表示，《茶花女》可說是歌劇史上最受歡迎、最常被製作的歌劇之一，「旋律簡單，情感豐沛，劇情結構不複雜，在女主角的詮釋有兩派說法，一派是聲音上有很多花腔，另一派是低沉的詮釋，這次兩位女高音，剛好一人代表一種，觀眾可聽見不一樣的表現。」

《茶花女》故事描述一名酒國女子，在歡場上遇見真愛，但卻被情人的父親從中作梗，最後心情鬱悶，加上身染肺癆而過世，悲劇收尾。衛武營演出的版本是曾在2016年，於高雄春天藝術節登場的版本，由楊士平執導。

簡文彬表示，這個版本把場景設定在現代，舞台和服裝具有現代風格，同時也有合唱團站在高處觀看下方茶花女的橋段，「這在手法上，是把女主角變成一個被觀看的物件，象徵女性有時候會被物化的狀態，但有時卻又是一個主導全場的角色。」

值得一提的是，9月衛武營還有較為罕見的作曲家皮耶左拉歌劇作品《布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞》，由香港編舞家黎海寧跨海參與製作，以及年底12月另有貝里尼歌劇《諾瑪》登場。《茶花女》將於3月18日至21日，在高雄衛武營歌劇院演出。

(中時 )