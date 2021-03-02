傳教士馬偕醫師大老遠從加拿大來台傳教的故事，為人津津樂道，但鮮少有人談論他身旁的妻子張聰明。台北市立國樂團推出台語歌劇《蔥仔開花》，刻劃時代新女性張聰明，不裹小腳、嫁給外國人，並隨著馬偕環遊世界，輔助他融入台灣社會，成就他的一番事業，馬偕雖長她16歲，卻是彼此人生上的好伴侶。

導演曾慧誠表示，張聰明雖然是清朝末年的女性，但是思考非常前衛，也勇於爭取自己想要的生活，「她不裹小腳，從小嫁給人家當童養媳，經常被欺負，丈夫後來過世，她也背上剋夫的罪名，疼惜她的阿嬤帶她去教會，她在那裡遇上馬偕，進而結緣。」

張聰明的本名是張蔥仔，在教會受教育，學習讀書寫字，由於十分聰慧，馬偕認為，她不應該叫「蔥仔」，而是要叫「聰明」，因此為她改名為張聰明。

曾慧誠表示，張聰明與馬偕成就彼此的人生，張聰明甚至發出誓約書，表達她就是想要嫁給馬偕，做一個自由的人，「他們倆人，一個人渴望擺脫傳統束縛，一個人來到異地想要融入社會，這段異國姻緣，在當時是非常離譜的事情，但是他們為文化交流做了很好的融合。」

《蔥仔開花》由魏德聖擔任創意總監，劇本由梁越玲撰寫，劇名蔥仔開花，曾慧誠表示，「張聰明有如台灣女性的原型，強韌、具有生命力，她非常能融入不同文化，曾隨著馬偕一起離開台灣，到世界各地的教會報告，和馬偕回到加拿大時，也穿著當時西方社會女性的服飾，真的很前衛。」

此外，整部歌劇以國樂團為配器為主，加上美聲唱腔，可說非常特別，曾慧誠表示，「國樂團的音色和聲響，和西方歌劇有很大的不同，加上美聲的唱腔，與台語唱詞音韻的融合，會形成特別的腔調之美。」

演出將於6月26日、27日在台北國家戲劇院，7月3日、4日在高雄衛武營歌劇院演出。

(中時 )