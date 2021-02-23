步入2月末尾，水星恢復順行，且金火刑相消解，新春期間頻傳人禍與社會事件，外溢效應於本周逐漸落幕。隨著太陽移宮海王，水星逆行期間人與人的舌戰，或是抱持的強硬立場，將因同理心而瓦解消融，尤其26日處女滿月接連金星同移海王宮，換位思考與人道議題，將成為社群熱議話題。

本周火冥三合，預期新冠肺炎全球高峰已極，因疫情肆虐衍生的社會與經濟現象，預期將隨疫苗施打的正反聲浪，定型地緣政治版圖新貌。娛樂新聞方面，或有男性藝人爭議言論，或是運動員、企業主驚爆緋聞。財經方面，本周黑天鵝掀起股匯風波，投資人須有心理準備。

本周星情排行

雙魚座勢不可當 聲勢最佳

水瓶座阮囊滿溢 財利最豐

處女座一呼百諾 人緣最旺

巨蟹座暢意寬心 運勢攀升

牡羊座顏如玉坐黃金屋

吟風弄月，本周牡羊心態轉善。守護星與冥王三合，職場新風向，暫時不由得自己撥弄，應明哲保身，一團和氣，裝傻為上。金火四分，正財與疲憊不成正比。感情是秀才遇兵，有理難明。

金牛座斷捨才見真智慧

撲朔迷離，本周金牛座逢處女滿月，人前風光，但風光與努力是否對價，一切飲水自知。團隊合作進度有限，霧裡看花。金日同移雙魚宮，正財紙上富貴。感情是鏡花水月，何妨糊塗？

雙子座話不投機半句多

玉砌金堆，巨蟹本周在職場上豔冠群芳，事業愈挫愈勇，謙沖自牧，伯樂貴人聞香而來。處女滿月，留意言者無心，聽者有意，更防髒水潑上身。偏財有。感情是名花傾城，相看兩歡。

巨蟹座情真意切勝萬金

玉砌金堆，巨蟹本周職場豔冠群芳，事業愈挫愈勇，謙沖自牧，伯樂貴人聞香而來。處女滿月，留意言者無心，聽者有意，更防髒水潑上身。偏財有。感情是名花傾城，相看兩歡。

獅子座心寬意暢藏不住

紫氣東來，本周獅子皇者歸來，職場上勢如破竹，有全拿之勢，圓夢之際仍須留意細節，以防3月初始，海王能量強，心血全為他人作嫁。財運是天官賜財，入庫緩慢。感情是求取圓滿，不計代價。

處女座鳳凰安可棲低枝

如夢初醒，職場生活上，本周處女皆是逆風高飛，步伐調整到位，遇亂流處變不驚。水逆告終，處女又逢滿月，社交走跳不會少。財運平淡，看似有進但為鏡花水月，過路財神。感情是對影獨斟，卻不孤單。

天秤座若定輕舟過江山

冉冉日升，天秤在春節期間心寬體胖，但受命星與火相位刺激，切莫一時憤慨或情緒化，衝動做決定，以免來日後悔莫及。貴人運佳，財運是小進大漏，感情是失之東隅，收之桑榆。

天蠍座春風拂檻露華濃

處變不驚，天蠍厚積薄發，人緣人情不意間令危機化為轉機。本周火冥三合，又逢水逆結束，職場合約合作或是新局展開，榮耀歸來。偏財爾爾，感情是仔細聆聽，桃花綻放。

射手座正所謂厚積薄發

勞而有獲，本周職場迎來高潮，且貴人指路，預期目標達陣在即，建議射手本周親力親為。此階段水逆告終，溝通務求清晰，事涉投資理財更須留意，防陷阱設計或詐騙。感情是花不迷人，但人自迷。

摩羯座笑看春花無兩欺

春情荼蘼，本周摩羯職場財帛兩得意，脫穎而出，運籌帷幄準確。部分水逆期間水位進帳延遲，本周陸續到位。金日同宮，多做少說，便能槓桿放大。感情是緣有天定，亦有人為。

水瓶座凡事推己以及人

風花自娛，周初水瓶諸星能量匯聚，仍是鎂光燈焦點，能一呼百諾，笑看橫逆。部分水瓶工作逢改組，誤會冰釋，小人從暗處退散。正偏財平淡，感情是按鈴兩次，芳心大動。

雙魚座佳期至切莫錯過

奇門遁甲，本周的雙魚輕騎過關，出奇制勝，職場上捨我其誰，在關鍵時刻，出線上位。由於本周末尾金土並水逆入水瓶，舊人舊事舊愛，一次引爆乾淨，讓過去展望未來。投資上莫投機。感情是煙花璀璨。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)