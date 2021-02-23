NASA首曝「毅力」號（Perseverance）探測車降落火星影片

美國國家航太總署（NASA）探測車「毅力」號（Perseverance）上周四抵達火星，如今NASA首度公開了它18日降落的驚人影片，讓人得以一窺有史以來太空船降落火星最貼近的影像。

據CNN新聞網和《新科學家》（New Scientist）雜誌22日報導，影片從「毅力」號進入火星大氣層230秒後開始拍攝。「毅力」號在降落的過程中，動用了5具攝影機拍下影像。影片顯示，在探測車下降之際，降落傘在火星上方7英里（約11公里）處啪地一聲張開，以減緩速度。

而從影片中可以讓人進一步了解，置身這紅色星球所聽到的聲音和眼見的景象。事實上，除了影片外，「毅力」號還首度收錄了火星吹著微風，還有探測車降落火星表面時操作的聲音。

主管科學事務的NASA助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）說，人們透過這影片，不必穿增壓衣，就能最貼近地看到降落火星的景象。他強調，對那些不僅想要探索其他星球、打造太空船，還想身為這多元化團隊成員，達成未來大無畏目標的年輕男女來說，這應該是必看的影片。

此外，NASA團隊還分享了「毅力」號登陸點的第一張全景畫面。而先前太空船所傳回的火星影像，其實只是由個別影像串連成的GIF檔。至於「毅力」號上的23具攝影機都具備錄影，縮放和呈現彩色影像的能力。「毅力」號降落時，收集了約30 gigabytes的資訊，還有超過2.3萬張影像，如今NASA已開始公布這些影像。

而「毅力」號和「創新號」（Ingenuity）火星直升機18日降落火星後，便透過2006年起已環繞這紅色星球的火星勘測軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter），將數據和影像傳回地球。

NASA代理署長朱爾契克（Steve Jurczyk）說，「毅力」號才展開任務，就提供了太空探測史上最富代表性的影像。而要送探測器上火星，需要驚人的工程設計和精準度。工程師把探測車降落火星的過程形容為「恐怖7分鐘」（seven minutes of terror）。探測車必須在沒有NASA的協助下，穿越稀薄的火星大氣層像自由落體般急速降落。

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文章來源：NASA shares first video and audio, new images from Mars Perseverance rover
文章來源：Perseverance rover has sent back stunning video and audio from Mars

(中時新聞網)

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