「最燥男團」C.T.O去年進軍韓國，6位成員當中的4位仕偉、宇慶、薛恩、振緯拍攝的實境秀「C.T.O Project-The Survival」已於上週在當地播畢。C.T.O克服了許多任務，終獲得專業評審認可，成功在韓國出道。拍攝MV時紅遍亞洲的天后河智苑更是到片場探班，讓4位成員驚喜不已。

「Oh ! That girl」走懷舊的輕快放克風，編舞老師金容德曾為泫雅、Monsta 等進行編舞的工作，近來Rain「換成我吧！」也是由金容德老師操刀。這次特別為C.T.O量身打造「Oh ! That girl」，當中的舞蹈動作讓成員們苦練許久。薛恩笑說：「以前在台上的舞風就是酷帥兇的感覺，這次就是要非常陽光，然後一直笑，將歡樂帶給大家,所以對C.T.O 來說，是一個全新的嘗試跟體驗。」

而MV請來曾經執導過Nu’est、少女時代、請夏等Kpop歌手作品的Vishop導演操刀。由於與C.T.O韓國經紀公司老闆的好交情，韓劇天后河智苑更驚喜造訪MV拍攝現場，本身就常常看河智苑的戲劇作品，但見到本人讓四個大男孩超緊張，看到天后除了「漂亮」這個形容詞之外，完全腦袋當機想不起來學習已久的韓語，但河智苑的親和力驚人，更以過來人身分鼓勵C.T.O 好好在韓國發展，讓C.T.O 四位成員都覺得非常感動。

說到這次在韓國錄製真人秀的經驗，四位成員都表示收穫很大，經歷了好幾天的24小時拍攝，也在一個星期當中要達成2-3個任務，但這趟的經驗值爆表，每個人在唱歌及舞蹈上都得到了顯著的進步，上週節目播出最後一集，成員們也感觸良多。C.T.O 表示「感覺一切過的特別快，自己每次看也都會有很多的回憶，很感謝這陣子大家的陪伴，和我們一起哭一起笑，我們也接受所有的批評和意見，繼續努力，期待往後也能吸引更多朋友收看節目。」而韓文單曲推出之後獲得粉絲及許多媒體的好評，C.T.O也希望能在華語圈以及韓國有更多演出機會。

C.T.O 韓國成功出道。（創造力娛樂提供）

C.T.O公開全韓文單曲「Oh ! That girl」。（創造力娛樂提供）

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