坪林是新北市重要產茶地點，有超過百年歷史，但中央卻因坪林全區皆屬山坡地畫為「宜林地」，讓茶農處在違法邊緣；農委會修正通過「山坡地保育利用條例施行細則」，坪林區不再受超限利用法規限制，直接回歸都市計畫法管制，坪林茶園終於能夠繼續飄香。

新北市農業局指出，新北坪林區全區皆為山坡地範圍，因位於北勢溪上游，其水質優良、高山環繞，適合茶葉耕種，坪林區所種植的茶葉品質優良，為新北市重要的農產品，是坪林當地居民主要經濟來源。

有百年歷史的茶園，卻因早期中央將坡度較陡土地查定為「宜林地」，即適合造林不適合農業經營墾殖，在宜林地上經營茶園或是檳榔等農作物則被視為山坡地超限利用。

農業局統計，坪林區受超限利用限制達206筆土地，面積約56公頃，市府一邊推廣茶葉，一邊要求茶農避免違反超限利用規定，落入經濟及保育難以兼顧且相互矛盾局面。

農業局說，為解決此困境，新北市前於2010年函請中央建議解除都市計畫區農業區、保護區超限利用的限制，經10年努力，中央終於在2020年底修正法令，都市計畫區依其使用分區管制規定，不再受超限利用管制，坪林區超限利用案件已全數解列，茶農可以放心經營茶園不再受超限利用規定限制。

農業局長李玟表示，茶葉一直都是新北市重要的綠金經濟，因應中央修正「山坡地保育利用條例施行細則」，農民在坪林區種茶已不再受超限利用限制，惟仍希望農民在經營茶園同時能夠做好水土保持工作。市府也有免費水保服務團提供諮詢服務。

(中時 )