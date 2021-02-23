原PO將她和房客的對話貼出。(圖取自爆怨2公社)

這年頭房東真不好當！一名女房東抱怨，今(23日)凌晨3點有位房客突然打電話來，大半夜的讓她憂心是否有急事，詢問之下才得知，原來是該房客外出要返家時，發現自己忘記帶鑰匙，讓她相當無言，不過無奈之下她還是答應房客幫忙解決問題，讓不少網友大讚，「妳真的是好房東」、「佛心房東…」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，凌晨3點多一名房客打了好多通電話，熟睡中的她被吵醒，詢問之下才得知，原來該房客忘記帶鑰匙，表明自己不小心將兩把鑰匙都忘在家，導致現在無法進家門，並催促房東快將住家地址傳來，好讓他坐車過去拿鑰匙。

這情況讓原PO相當無言，「換我來抱怨一下，就在半夜3點房客突然打給我，我以為發生了什麼大事，結果是忘了帶鑰匙！」讓她大嘆這年頭房東真不好當，但迫於無奈只好答應房客要求，就這樣的大半夜還要等待房客前來拿鑰匙。

貼文發出後，不少網友認為原PO太佛心，「我都直接叫鎖匠開鎖了，你真的是好房東」、「這種的就不用擔心了！關他幾次下次就會記得帶了」、「請24小時開鎖的啊，坐車去拿有比較划算嗎？」，還有網友提供方法，「我是簽約的時候都會跟房客說，鑰匙不見或沒帶，一律找開鎖的比較快，然後我一定會準備出租屋附近鎖店的聯絡電話，如果房客沒有我就提供」。

(中時新聞網)