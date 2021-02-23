雖然台北市公寓屋齡老舊，但仍有些民眾選擇留在台北市，根據聯徵中心的統計顯示，各個年齡層之中，北市老公寓的去年前三季房貸數量增加最多的，就是35~40歲的族群，其次則是年齡40~45歲的族群，北市的舊公寓以35~45歲的世代購屋最給力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然舊公寓的屋齡老舊，沒有電梯上下需要爬樓梯，且也缺乏社區管理，沒有人可以代收郵件與包裹，社區可能沒有地下室停車，甚至晚上還要自己追垃圾車等，但因為地段佳與周邊生活機能成熟，加上還可以留在台北市內，省下通勤的時間，又不用繳交社區的管理費，且公寓的坪數實在，單價也較周邊的住宅大樓便宜，因此仍有穩定的市場需求。

統計資料顯示，2020前三季北市公寓房貸增加最多的，就是年紀35~40歲的族群，增加711件樣本數，平均購屋總價約1,432萬元的公寓，貸款成數的中位數為78.9％，接近貸款8成左右，平均貸款利率則為1.47％，平均則購買30.6坪的公寓產品。

第二多的則是40~45歲的民眾，平均購買總價1,456萬元的公寓，房貸中位數77.5％，在北市購置公寓貸款八成也是相當普遍的現象，反映北市公寓的屋齡雖舊，但地段佳且房屋保值性高，在銀行眼中屬於風險較低的產品，因此願意給予相對高成數的房貸，反觀若是大台北地區以外的公寓產品，房貸的成數與利率條件就不會這麼優渥。

曾敬德表示，購置舊公寓產品，難免屋況較為老舊，購屋人可能需要另外多留一筆資金或多貸一筆資金整修，重點整修包括水電管線重拉，天花板、地板與牆壁重新整理與粉刷，中古屋建議可以將50％預算花在基礎工程，40％放在裝修工程上，另外10％則是裝潢工程，老公寓翻修與裝潢預算每坪可概抓約6萬元，就可以把基本的居住條件整理的相當舒適。

(工商 )