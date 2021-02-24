歌手張震嶽出道至今唱紅無數經典歌曲，目前在露營、衝浪與育兒之間，找到生活中的步調，不過近來帶著兒子前往福德坑環保復育公園時，卻發現有民眾在操作無人機，沒想到找對方理論後，讓他直呼根本被呼嚨。

張震嶽昨（23日）帶著兒子在福德坑太陽廣場放風箏時，沒想到有民眾過來表示要在這邊操作無人機，這讓他滿頭問號反問：「這裡不是太陽公園嗎？遙控飛機場在旁邊」，未料對方堅稱此處也是遙控機場的一部分，認為對方在說謊的他，口氣轉為嚴肅頻頻反問：「你確定嗎」？沒想到對方依舊表示此處可以玩飛機，甚至要求張震嶽帶著兒子轉移陣地，改到對角去放風箏。

對於將整起事件PO上網，張震嶽強調自己並非檢舉魔人，只是對於對方說法感到質疑，才藉此詢問網友：「有人知道福德坑太陽公園，是否屬於旁邊的遙控飛機場嗎？如果是，民眾也別去福德坑了，都給他們玩飛機好了」，仍不忘強調覺得自己遭到呼嚨。

對此網友紛紛留言：「我記得玩飛機位置應該在後面一點，那邊有規劃一區可以玩」、「操作那個機種要有操作證，不如先問問有沒有帶操作證」、「有很多公園是禁飛風箏的，遙控飛機也一樣，要玩還是要注意吧」、「應該是飛機要遠離人群，不是要人禮讓飛機吧？而且還飛那麼低，檢舉」。

(中時新聞網)