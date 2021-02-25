受疫情影響，各醫院門診人數明顯下降，去年全國就醫人次減少千萬之多，但檢驗件數及費用卻持續成長，1至11月仍達到1.6億件，花費約467.3億元，光是超音波，就多達899萬件，健保支付75.79億，磁振造影57萬件、電腦斷層152萬件，各約47億元。

礙於重複檢驗件數及費用逐年增高，以及輕症患者使用高階影像檢查情況過於浮濫，健保署將推動改革，擬針對藥費、檢驗檢查，徵收部分負擔，現行免部分負擔的檢驗檢查，將收取50至200元。

在藥費部分，取消百元以下藥費與慢箋免部分負擔，藥品單次收費40至200元。另將調高急診部分負擔，依醫院層級、檢傷分類，調高50至250元。另為降低衝擊弱勢，健保署將擴大補助對象等，調整案仍在規劃討論中，待衛福部長核定後再說明。

至於停復保部分，現行出國6個月以上可停保，於返台後復保，或是遭除籍退保後兩年內復籍復保，不用等待期可立即用健保。衛福部將取消出國停保制度，實施除籍退保，以及回台設籍須等6個月或補繳保費才可復保，預計立院本會期提出討論。

健保署最新統計，去年1至11月檢驗檢查達1.64億件，費用達497.3億元，件數與費用與前年全年差不多。重複檢驗檢查則有1,190萬件，費用16.49億元，高於前年全年的1,136萬件16.46億元。

健保統計，去年重複檢驗項目前3名為腫瘤標記類、超音波類、免疫類，此外，磁振造影、電腦斷層用於輕症達3.4萬件。健保署強調，雖然重複檢查，不見得就是不合理使用，但有其改善空間。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏分析，現行健保部分負擔偏低，以致不少就醫民眾要求醫師安排磁振造影、電腦斷層等高階檢驗檢查，將醫院當成健診中心，造成醫療資源浪費，這相當不合理。

(中時新聞網)