一名男子從台灣入境日本時確診武漢肺炎，指揮中心發言人莊人祥今天證實此事，但強調男子1月人在日本時就已感染，回台後檢驗3次均陰性，接觸者也是陰性，評估對台影響不大。

根據自由時報報導，一名2月底從台灣飛往日本的台灣男子，在日本機場驗出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時證實此事，他說，這名男子1月29日從日本搭機返台，入境時主動告知在15日出現喉嚨痛、16 日有咳嗽症狀，持續一週後好轉，因此入境後立即在機場接受採檢，並被安排入住集中檢疫所，31日進行二採，兩次採檢結果均為陰性。

莊人祥說，男子二採陰性後，回到防疫旅館繼續完成居家檢疫，並完成自主健康管理，期間都未發生其他狀況。

他指出，由於男子預計2月底回日本，因此2月26日到醫院自費採檢陰性，28日搭機返回日本後，在日本的機場驗出陽性，病毒核酸檢驗的Ct值高達37.57，代表男子體內的病毒量相當低。

莊人祥指出，該男子1月在日本就有症狀，在台灣期間檢驗3次結果都是陰性，回到日本後雖驗出陽性但Ct值高，研判男子1月在日本時應該就遭感染，但並未被確診，回台時已處於時陰時陽的階段。

莊人祥也表示，男子在台灣已完成14天居家檢疫，早已沒有傳染力，指揮中心為求謹慎仍對3名密切接觸的家人進行病毒核酸PCR、血清抗體檢驗，結果均為陰性，評估對台灣影響不大。

(中央社)