男子林水山在新北市三峽區蟾蜍山興建「三清萬甲仙境」宮廟，未經土地所有人同意，開挖整地破壞水土保持，一審將林男依非法開發致水土流失未遂罪判刑1年10月，二審考量他支付費用撫育造林，並與國有財產署達成和解，維持一審刑度，但給予他獲緩刑5年。

判決指出，林男明知新北市三峽區的山坡地，或為國有林、他人私有林區內之土地，但他竟未經土地所有權人同意，在2017年起，雇用挖土機司機，操作挖土機，在其上開所有使用土地上，開挖整地，挖掘天然水池等開發使用行為，使該等土地地表裸露。

林水山被查獲後，仍未停止建廟意圖，又自2017年6月23日起，繼續雇用、委託不知情之派遣工人、廠商，逕自違規開挖整地、鋪設水泥道路、碎石平台、邊坡、平台、修建停車場、設置圍籬、興建鐵皮宮廟建物、停車場、設置圍籬等。

台灣高等法院審酌林男違法設置興建的水泥道路、鐵厝宮廟、招財進寶構造物等物，除經新北市政府陸續拆除外，現場大部分已恢復草生，他也在土地上水泥鋪面刨除覆土，犯後態度良好，為了讓他有效回歸社會，宣告緩刑5年，緩刑期間內接受法治教育16小時。

(中時 )