基隆市2021年社區營造徵選開跑，說明會吸引74個單位與組織，超過百人前來報名參與，獨步於其他縣市，以「先培訓，後提案」，結合課程、訪視與提案的方式進行，最高補助45萬元，即日起至3月17日止開放課程報名。

文化局長陳靜萍表示，去年「基隆未來．明日社造」成果展，為基隆社造立下重要的里程碑，今年持續嘗試以議題作為操作主軸，打破社區地域上的侷限性，進一步讓更多組織或個人一同加入，擴大民間力量，協力營造共榮共好的互助社會，促使社區工作從小尺度的人文關懷推展到大尺度的公民社會孕育。

陳靜萍說，這次社區營造說明會，有許多民眾前來參與，超過原本預期，一展基隆人對於公共事務的熱情，也突顯基隆社造經營超過20年的豐沛能量，今年不僅開放社區發展協會，公寓大廈、本市各級學校、基金會等非營利組織，以及年滿20歲的個人申請提案也包含在內，擴大社造參與對象，讓更多人能深入理解社造精神，投身參與。

文化發展科長鄭鼎青說，基隆社造以「先培訓，後提案」的方式進行徵選，獨步全台，希望透過更完善的輔導機制，讓提案深入社區議題、發掘問題，未來全台各縣市也有望跟進，綁定課程，再行提案。

文化局補充，除了徵選對象開放外，徵選項目也分為兩類，包括公民培力行動、議題深耕行動；公民培力行動以凝聚組織內部共識、培力在地公共參與人才、增進社區發展的各項提案為主，最高補助20萬；議題深耕行動則是計畫內容具明確的公共議題，並能透過各種行動與串連，進一步發揮社會影響力提案，最高補助45萬。

(中時 )