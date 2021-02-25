全台各縣市農田水利會完成改制成為公部門，位於桃園平鎮的美麗國社區位處石門大圳中壢支渠旁，近期因停灌導致溝渠髒亂發出惡臭，住戶也反映周遭樹木過高無人修剪，枯枝落葉掉進社區造成環境困擾，改制前都有人定期處理，改制後卻無人聞問，處理事情變得毫無效率可言。

市議員舒翠玲接獲民眾投訴指出，過往水利會未改制前，編制內有巡修人員，不定期負責水圳疏濬及周遭環境整理、樹木修剪等，沒想到改制成為公部門後制度變的繁瑣，住戶反映水圳髒亂沒人聞問，詢問後竟要填寫申請書並辦理會勘，現場確定有必要才會施作相關作業，水利會升格後應提供更便民的服務，現在竟然反其道而行造成困擾。

農田水利署石門管理處工作站人員指出，因為水利會改制由民轉為公部門，現在仍處於過度時期，過去水利會編制內有工作人員，只要發現水圳髒亂可立即處裡，現在則需要用開口契約招標，若事態緊急，可用立即雇工處理，會協助住戶解決中壢支渠相關環境問題。

舒翠玲說，現在處於枯水期，相關單位更應該立即雇工整理水圳周圍環境，不要等到未來供水更本無從清理，讓枯枝垃圾都流往下游變成更大問題。

(中時 )