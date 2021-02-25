每年4月22日是世界地球日，今年已是第51週年，守護地球並非高遠目標，人口密度最多的台北市、新北市處處是自然，處處需要人們關注。台北市野鳥學會響應世界地球日，今年將整個四月訂為「大台北賞鳥生態月」，每個週末帶民眾在台北、新北捷運站、台鐵站出發賞鳥，11條路線免費報名，另有2堂野鳥生態攝影體驗，期能為自然生態留下寶貴影像紀錄。

台北市野鳥學會理事長張瑞麟表示，台北、新北等都會地帶人口密集，能看到野生動物的機會很少，遷徙範圍廣闊的野生鳥類一直是自然界指標性象徵，賞鳥不只是欣賞天然萌的外型，還可以從觀察鳥類行為、數量、種類的不同進而推測環境變化。他指出，台北鳥會也觀察到近期越來越多人投入鳥類或生態攝影的行列，希望留下生態影像之餘，同時喚醒對於大自然的情懷與尊重。

台北鳥會表示，11條賞鳥路線有捷運新北投站的珠海路、景美站的淡蘭古道、捷運大安森林公園站等；新北則有蘆洲站的蘆洲堤防、五堵火車站星光橋等，皆由專業領隊帶隊解說，無論老鳥或新手菜鳥皆可體驗生態觀察樂趣。

台北鳥會為讓民眾更認識大自然，特地規畫2堂野鳥生態攝影體驗，鳥會指出，這2堂攝影體驗，將由資深師資帶領找鳥，並可體驗Nikon高級攝影器材，無須任何經驗，名額有限，歡迎來學習自然攝影竅門，詳情及更多路線及說明請見台北鳥會官網。

(中時 )