周四美國公債殖利率飆升盤中突破1.6%，科技股遭集體拋售，費半指數暴跌5.8%，那斯達克指數創4個月來最大單日跌幅，VIX飆升35%，終場美股四大指數均呈現重挫，漲跌幅介於-1.75%至-5.8%，其中費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌4.76%，聯電ADR下跌3.28%，特斯拉下跌8.01%，蘋果下跌3.48%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：重回5日線之上，下檔支撐為10日線(約16,192點)附近，壓力為16,600點附近。

（3）、技術指標：日KD進入超買區，短線上陷入震盪。

周四櫃買指數上漲0.82%，收在197.83點。短線支撐為193點附近，壓力為200點附近。

觀盤重點，台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持高檔，短線上我們認為5日線為短線多空關鍵轉折，若不幸失守要提防回測新春紅盤缺口支撐，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意被動元件、封測、設備、塑化、原物料族群等。

(時報資訊)