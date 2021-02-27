大學博覽會今日起連續兩天在北中南舉行，參展的大學校長與主管共同為活動揭幕。（李侑珊攝）

2021年度大學博覽會27日起連續兩日舉行，各校紛紛祭出高額獎學金，搶招學生，其中包含亞洲大學針對學測4科滿級分考生，提供新台幣480萬元獎學金，南華大學則是學費比照公立大學收費，台北商業大學則釋出最高額新台幣160萬元獎學金。

大學博覽會今日起連續兩天在台北、台中與高雄三地同步舉行，配合防疫，今年活動採線上實名登錄，進入會場必須配戴口罩、量體溫與手部消毒。

主辦單位表示，今年共有59個海內外大專校院及留學顧問機構參展，其中國內45校、海外8校與6家代理各國遊留學與終身學習相關企業，會場並設有「落點分析區」及名人演講區，讓專業講師提供考生專業校系選擇。

在參展大專校院方面，台灣方面45校有中正大學、文化大學、世新大學、淡江大學、馬偕醫學院與亞洲大學等等；海外留學專區則設有港澳專區，參展學校包含香港理工大學、香港教育大學、香港城市大學、德國公立威爾道大學、新加坡管理學院等8所海外大專校院。

為吸引招生，不少學校釋出高額獎學金，台灣像是亞洲大學提供最高額480萬元獎學金，比去年的總獎學金360萬元多出120萬元，目標招收學測4科滿級分考生，且將該校作為錄取志願序第1名；亞洲大學主秘施能義表示，去年有兩名學生獲得360萬元獎學金，分別就讀該校生物資訊暨醫學工程系、財經法律系，現在都是大一學生。

台北商業大學則釋出最高額新台幣160萬元獎學金，針對的是四技二專統測考試成績位居前1％的學生，目前僅1名學生領取；香港城市大學祭出最高額一年新台幣70萬元獎學金，香港教育大學則開出每年新台幣66萬元獎學金，且可按年續領，以搶招資優學子。

(旺報 )