大陸海關總署宣布自今年3月1日起暫停進口台灣鳳梨，藍委林為洲說，大陸此舉對台灣不是很友善，希望兩岸之間要互釋善意，而不是尖銳對立，才利於兩岸關係和緩，相互嗆聲對兩岸和平沒有幫助。

林為洲說，通常若是貿易上面的改變，不管是課徵關稅或要提出非關稅的貿易障礙等，事先都會有預告期，很少突然說，雖然大陸稱因為檢驗到介殼蟲，但這其實有點爭議，因為先前都有進口，怎麼突然會驗出，即使驗出，也可逐批退回，而不是全面禁止。

林為洲表示，蔡政府近來調整國安團隊，看起來是想要表達善意，新任陸委會主委邱太三相較前主委陳明通，比較屬於溫和派，這樣的調整看起來是想和對岸啟動協商、談判，算是一個善意。

林為洲指出，此外，美國總統拜登上任後，不像卸任的川普時常嗆大陸，拜登用新冠肺炎稱謂，盼促成美中關係緩和，這連帶會影響到台灣與中國大陸的關係。

林為洲說，大陸對台下鳳梨禁令後，後續的釋迦、蓮霧等生鮮食品，一旦停止出口到大陸，就會很麻煩，這不像工業產品可以庫存，若生鮮食品需要冷藏也增加很多成本，同時很難在短時間內找到其他國家來銷售，做成罐頭也需要產業鏈重組，所以真的不容易，他覺得民進黨應該有被嚇到。

(中時 )