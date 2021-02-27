大陸海關總署26日突然宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，為不佳的兩岸關係投下震撼彈，國民黨立院黨團總召、立委林為洲直言，大陸此舉對台灣不是很友善，希望兩岸之間要互釋善意，而不是尖銳對立。他說，攤開農委會資料來看的話，大陸下一步將可能禁輸入台灣的蓮霧、芒果、芭樂、柚子、釋迦，他也不忘嘲諷民進黨「有政府，會做事」。

農委會主委陳吉仲昨(26日)在記者會激動表示無法接受，他認為，陸下禁令的時間點正是我鳳梨產出旺季，此作法不符合國際貿易規範。據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，種植面積以屏東縣最多，而台南市、高雄則次之。

國民黨立委林為洲。(圖/翻攝自 林為洲臉書)

而後，由於大陸的決定會影響到農民的收益，農委會也拍板端出10億搶救市場，並找到其他輸出市場，像是日本、新加坡、歐洲，都已經動員打電話，希望能拉出3萬公噸的輸出量。

對此，林為洲27日表示，陸對台下鳳梨禁令後，後續的釋迦、蓮霧等生鮮食品，一旦停止出口到大陸，就會很麻煩，這不像工業產品可以庫存，若生鮮食品需要冷藏也增加很多成本，同時很難在短時間內找到其他國家來銷售，做成罐頭也需要產業鏈重組，所以真的不容易，他覺得民進黨應該有被嚇到。

他也在臉書提到，只要全國成年公民每人吃四顆，就可以去化全部銷陸的總量，但是，將來還有「蓮霧、芒果、芭樂、柚子、釋迦.....」該怎辦？，他感嘆，實在是「有政府，會做事」。

鳳梨吃起來！ 大陸不買，我們自己吃，全國成年公民每人吃四顆，就可以去化全部銷中的總量。 我會盡我的責任，今年最少買四顆！ 只是，將來還有蓮霧、芒果、芭樂、柚子、釋迦..... 有政府，會做事，總要想想別的辦法吧！ P.S.水果攤只剩三顆：-（ 由立法委員林為洲發佈於 2021年2月26日 星期五

(中時新聞網)